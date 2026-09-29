İletişim Başkanı Duran’dan fon soruşturması açıklaması: Vatandaşlarımızın hakkını koruyacağız

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sermaye piyasalarında yaşanan fon gelişmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçevenin açık olduğunu belirterek, milletin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemlerin karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

Sorumluluğu bulunan kişilerin konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Duran, ilgili kurumların bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürüttüğünü, diğer taraftan yatırımcı haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları attığını kaydetti.

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FİNANSAL İSTİKRAR VE HUKUKİ SÜREÇ BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğunun ve finansal sistemin geneline yönelik bir risk oluşturmadığının resmî açıklamalarla ortaya konulduğunu belirten Duran, finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesinin aynı yaklaşımın iki temel unsuru olduğunu ifade etti.

Duran, ilgili kurumların likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uyguladığını, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü, ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemelerin hazırlandığını aktardı.

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FON KOORDİNASYON KURULU SÜRECİ YÖNETECEK

Vatandaşların birikimlerinin ve meşru haklarının korunmasının sürecin temel önceliği olduğunu belirten Duran, tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Duran, tasfiye sürecinin yatırımcıların hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun sürecin genel koordinasyonunu sağlayacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca Finansal İstikrar Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu, ekonomi yönetimi, adli makamlar ve ilgili kurumların yatırımcı haklarının korunmasından hukuka aykırı işlemlerin tespitine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüğü belirtildi.