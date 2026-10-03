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        Haberler Gündem İletişim Başkanı Prof. Duran, TEKNOFEST Güneydoğu’nda gençlerin teknoloji heyecanını vurguladı

        İletişim Başkanı Prof. Duran, TEKNOFEST Güneydoğu’nda gençlerin teknoloji heyecanını vurguladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilişkin paylaşımında gençlerin teknolojiye yönelik üretme azmi ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu güvene dikkat çekti. Duran, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirdiğini belirterek TEKNOFEST ruhunun ülkenin dört bir yanında sürdüğünü ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        Duran'dan TEKNOFEST Güneydoğu mesajı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TEKNOFEST Güneydoğu’ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Duran, TEKNOFEST Güneydoğu’da gençlerin heyecanı, üretme azmi ve Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle buluştuklarını belirtti.

        “GENÇLERİMİZİN HAYALLERİYLE DAHA GÜÇLÜ GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen TEKNOFEST’te, savunma sanayisi başta olmak üzere teknoloji ve inovasyon alanında ortaya konulan çalışmaları gördüğünü belirten Duran, etkinlikteki projelerin önemine dikkat çekti.

        Duran, paylaşımında, “Göklerde, denizlerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, şimdi gençlerinin hayalleriyle çok daha güçlü bir geleceğe yürüyor. Türkiye Yüzyılı, işte bu gençlerimizin fikirleri, emeği, cesareti ve büyük hayalleriyle yükselecek” ifadelerini kullandı.

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        “TEKNOFEST RUHU HER YERDE”

        TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarını ortaya koyduğu önemli bir buluşma olduğunu belirten Duran, etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Duran, mesajını “TEKNOFEST ruhu her yerde, gençlerimizin heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında” sözleriyle tamamladı.

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        #Burhanettin Duran
        #haberler
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