İmamoğlu davasında 107. duruşma sona erdi

İmamoğlu davasının 107. duruşması sona erdi

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasının 107. duruşmasında, 46’sı tutuklu 436 sanıktan bazılarının tahliyeye ilişkin beyanları alındı.

ERDOĞDU: TAHLİYE TALEP ETMİYORUM

Tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, mahkemeden tahliye talep etmediğini belirterek, “Sizin heyetinizden bana ceza vermenizi istiyorum. İşlemediğim bir suçtan, delili olmayan bir suçtan bana ceza vermenizi istiyorum. Çok hüzün verici bir durum. Çok iç yaralayıcı bir durum. Ve bu cezayı verirken buradaki, arkadaki masum insanları hiç karıştırmayın. Ekrem İmamoğlu bu olayda çok masum, Fatih Keleş çok masum, ne varsa bana yazın” dedi.

İddianamedeki suçlamalara da değinen Erdoğdu, “Verin benim cezamı. Hayatımda yolsuzluğun yanından geçmedim, çayını içmedim. Alnım açık, yüzüm ak” ifadelerini kullandı.

AYDÖNER TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık iş insanı Bulut Aydöner de iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Aydöner, başka bir dosyada tutuklu bulunan ağabeyi Baki Aydöner’in yaklaşık bir ay önce tahliye edildiğini ve duruşmaları düzenli şekilde takip ettiğini belirtti.

Kaçma şüphesinin bulunmadığını savunan Aydöner, tahliye edilmesi halinde beraati için davayı takip edeceğini, esas hakkındaki savunmasını hazırlayacağını ve sağlık sorunlarıyla ilgileneceğini ifade etti.

TAŞKIN: ÖNCE TAHLİYEMİ SONRA BERAATİMİ İSTİYORUM

Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ise bilirkişi raporlarına ve iddianamede yer alan ihalelere ilişkin savunma yaptı. Yaklaşık 20 aydır tutuklu olduğunu belirten Taşkın, Kültür AŞ’de yapılan işlerin muvazaalı olmadığını ve sözleşme kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Hakkında ifade veren kişilerin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu öne süren Taşkın, “Görev aldığım süre boyunca hak ediş ödemeleri düzenli olarak ödenmiştir. İhaleye fesat karıştırdığım suçlaması hayatın olağan akışına aykırıdır. İşimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Mahkemeden önce tahliyemi, sonra beraatimi talep ediyorum” dedi.

DURUŞMA YARINA ERTELENDİ

Bazı sanık avukatları da müvekkilleri adına söz alarak tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.