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        Haberler Gündem Çevre İSKİ, Büyükçekmece Havzası'ndaki kaçak yapıları kaldırdı

        İSKİ, Büyükçekmece Havzası'ndaki kaçak yapıları kaldırdı

        İstanbul'a içme ve kullanma suyu sağlayan, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Büyükçekmece Havzası'nda "zararlı yapı" olarak tespit edilen 30 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        İSKİ'den Büyükçekmece'de kaçak yapı yıkımı

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, 2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Büyükçekmece Havzası'nın göl mutlak ve kısa mesafeli koruma alanında yer alan Büyükçekmece ilçesindeki Ahmediye ve Tepecik Mahalleleri ile Çatalca ilçesindeki Ferhatpaşa ve Bahsayiş mahallelerinde "zararlı yapı" olarak 33 yapı tespit etti.

        Ekipler, havza mevzuatı doğrultusunda tespit edilen ve tutanak altına alınan 33 zararlı yapıyı, ilgililerine tebligat yolu ile bildirdi ve yasal süresi içerisinde kaldırılmasını talep etti. Bu yapılardan 27'si verilen süre içerisinde ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 3 yapının yıkımı İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Hakkında yürütmeyi durdurma kararı bulunan 3 yapı için de mahkeme süreci sonunda işlemin yürürlüğe konması planlanıyor.

        İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Maksimum su kotundan itibaren 300 metre içinde bulunan alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300-1.000 metre arası "kısa mesafeli koruma alanı" olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda havza mevzuatına aykırı yapılan yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

        Son 7 yılda Avrupa Yakası’nda 1055, Anadolu Yakası'nda 673 ve Melen Havzası’nda 8 yapı olmak üzere toplam 1736 yapı kaldırıldı. İSKİ, barajların su kalitesinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi çalışmalarından biri olan kaçak yapılarla mücadele etmeye devam ediyor.

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        #istanbul haberleri
        #kaçak yap
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