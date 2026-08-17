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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Bağcılar’da bıçak ve tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı

        İstanbul Bağcılar’da bıçak ve tüfekli saldırıda 4 kişi yaralandı

        İstanbul'un Bağcılar ilçesinde komşular arasında çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaraladığı, ardından evinden aldığı tüfekle çevreye ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 22:26 Güncelleme:
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        Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı

        İstanbul’un Bağcılar ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA TÜFEKLE DÖNDÜ

        Olay, Kirazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin komşusunu bıçakla yaraladığı, ardından evine gittiği belirtildi.

        Evinden tüfek alarak geri dönen şüphelinin çevreye rastgele ateş açması sonucu 3 kişi daha yaralandı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olayın şüphelisini gözaltına aldı.

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        #bağcılar kavga
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