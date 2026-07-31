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        Haberler Gündem Güncel İBB'nin UKOME toplantısı: İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak

        İBB'nin UKOME toplantısı: İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki 128 noktaya Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulması kararlaştırıldı. UKOME'nin temmuz ayı toplantısında ayrıca elektrikli skuter için 90 günde park alanı yapmayan operatörlerin izinlerinin de iptal edilmesi kararlaştırıldı. 12 şoförün de toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 12:02 Güncelleme:
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        İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) temmuz ayı toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında dün Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Toplantıda, İstanbul'daki 128 noktaya ortalama hız ve kırmızı ışık ihlali tespiti için EDS kurulması görüşüldü. Bu kapsamda Avrasya Tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Çamlıca Tüneli ve Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için EDS cihazı kurulması kararı alındı.

        Bağcılar'daki Cumhuriyet Caddesi, Bahçelievler'deki Değirmenbahçe Caddesi, Beşiktaş'taki Beşiktaş Caddesi, Ümraniye'deki Küçüksu Caddesi ve Esenyurt'taki Şehitler Caddesi gibi noktalara da kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilmesine karar verildi.

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        ELEKTRİKLİ SKUTER İÇİN 90 GÜNLÜK PARK ALANI

        Elektrikli skuter izni alan operatörlerin ne kadar süre içerisinde park alanı yapması gerektiğine ilişkin gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi konusu ele alındı.

        İzin alan operatörlerin 1934 park alanı yapması gerektiği, bunlardan 724'ünün operatörlere iletildiği ve imalatına başlanmadığı, sadece 227'sinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda elektrikli skuter izni alan operatörlerin, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.

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        12 ŞOFÖRÜN TOPLU TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

        Toplantıda, minibüs, taksi ve servis gibi ulaşım araçlarında genel ahlaka aykırı davranılması, haksız kazanç sağlanması, sahte para verilmesi, yüksek ücret alınması ile idari personel, denetim görevlisi veya yolcuya kötü davranılması, kavgaya karışılması gibi eylemleri tespit edilen 12 şoförün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" iptal edildi. Şoförlerin taşımacılık faaliyeti gerçekleştirme hakkı da geri alındı.

        Ayrıca, emniyet veya zabıta tarafından tutanak altına alınan 3 bin 735 plakayla ilgili "emniyet kemeri", "belirtilen yere gelinmemesi", "sigara içilmesi" ve "ruhsatsız çalışma" gibi nedenlerle kesilen cezalar karara bağlandı. Toplam 2 bin 772 şoföre "cep telefonu kullanma", "fazla yolcu", "dikkatsiz araç kullanımı", "yanlış park" ve "yolcu seçilmesi" gibi ihlallerden dolayı verilen cezalar da kararlaştırıldı. Toplu taşıma aracı kullanım belgesi yeterliliğini kaybeden 32 şoförün, adli sicil kaydı oluşması veya ehliyetlerine el konulması nedeniyle tekrar çalışmak için yaptığı başvuru da reddedildi.

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        #istanbul haberleri
        #UKOME
        #EDS
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