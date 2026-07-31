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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy Meydanı'nda yeni dönem: 13 hat Uzunçayır'a taşınacak

        Kadıköy Meydanı'nda yeni dönem: 13 hat Uzunçayır'a taşınacak

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında otobüs kalkış noktasında hayata geçireceği hat düzenlemeleri ile Kadıköy Meydanı'ndaki otobüsler kaldırılacak. Daha modern, kullanışlı hale getirilen meydandan bazı hatlar kaldırılarak Uzunçayır'dan ulaşım sağlanacak. Bu uygulamaya göre 13 hat Uzunçayır Peronu'na taşınacak. Yapılan düzenlemeyle; 13 hat ile yeni hizmete alınacak UK kodlu Uzunçayır-Kadıköy hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Kadıköy Meydanı'nda yeni dönem

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında; Kadıköy Rıhtım bölgesinde yer alan otobüs peronlarının yeniden düzenlenmesi teklifi, dün gerçekleştirilen İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından geçti. Bu teklife göre Kadıköy sahilindeki otobüsler kaldırılacak. Kaldırılan hatlar Uzunçayır Peron'undan kalkacak. Otobüsler Uzunçayır'dan Kadıköy Merkez'e giderek aktarma sağlayacak.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Yayalaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilecek tüm düzenlemelerle birlikte, projenin gerektirdiği fiziksel dönüşüme uyum sağlanırken, toplu taşıma hizmeti kesintisiz, erişilebilir ve sürdürülebilir şekilde devam edecek. Yapılan planlamalarda hem fiziki entegrasyon hem de ücretsiz aktarma uygulamalarıyla ücret

        entegrasyonunun devamlılığı korunacak. Toplamda 26 Hat, 286 Araç ve 2 bin 461 sefer Kadıköy Rıhtım Peron Alanı ve Kadıköy içinden çekilerek, bölgedeki otobüs yoğunluğu azaltılacak ve Kadıköy trafik akışının rahatlatılmasına önemli katkı sağlanacak. Alınan kararla hayata geçirilecek yeni düzenlemeler ise şöyle:

        "Kadıköy Rıhtım Peronlarına hizmet veren 13 hattın son durağı Uzunçayır Peronları olacak şekilde güzergâhları yeniden düzenlenecek, bu kapsamda UK kodlu Uzunçayır-Kadıköy hattı hizmete alınacak.

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        Yapılan düzenlemeyle; 13 hat ile UK hattı arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon sağlanacak. Böylece yolcuların Kadıköy'e erişimi kesintisiz olarak devam ederken, peron kapasitesi daha etkin kullanılacak. Ayrıca güzergâh uzunluklarının kısaltılmasıyla birlikte araçların trafikte geçirdiği süre azalacak, sefer tarifelerine uyum artacak ve elde edilen işletme kaynakları yolcu talebinin yoğun olduğu diğer hatlarda kapasite ile sefer sıklığının artırılması amacıyla kullanılacak.

        * 319 Kayışdağı - Kadıköy

        * 14BK Çekmeköy/Parseller Mah-Kadıköy

        * 20Ü Ümraniye Tepeüstü - Kadıköy

        * 19 Ferhatpaşa / Y.Tepe Üniv. - Kadıköy

        * 19T Ferhatpaşa - Kadıköy

        * 14DK İnkılap Mah. - Libadiye Cad./ Kadıköy

        * 20E Esatpaşa - Kadıköy

        * 15TK Tokatköy-Kadıköy

        * 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy

        * 18K Sultanbeyli - Kadıköy

        * 19EK Yenidoğan/ Ataşehir - Kadıköy

        * 14A Alemdağ - Kadıköy

        * 18D Sultanbeyli - Kadıköy

        Yukarıda belirtilen hatların B noktaları Kadıköy yerine Uzunçayır olarak güncellenecek. Sayılan düzenlemelere ilave olarak 14CE Çekmeköy-Kadıköy hattında da güzergah, Çekmeköy-Dudullu Metro arasında hizmet verecek şekilde revize edilecek.

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        SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE BÖLGESİNDE HAT OPTİMİZASYONU

        Yapılacak düzenlemelerle birlikte, daha entegre, sürdürülebilir ve yolcu odaklı bir toplu ulaşım sistemi oluşturulması amaçlanıyor. Kadıköy Rıhtım bölgesinde oluşturulacak yeni peron alanının kapasitesi dikkate alınarak, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde toplu taşıma erişilebilirliğini güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir hat optimizasyonu gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mevcut 18 kodlu hatlar yeniden düzenlenerek SM kodlu 5 yeni hat hizmete alınacak.

        18F Veysel Karani/Fatih Mah. - Kadıköy ve 18V Veysel Karani / Samandıra - Kadıköy * SM15 Veysel Karani - Kartal Metro

        18E Yenidoğan/Samandıra - Kadıköy * SM16 Yenidoğan/Samandıra - Kartal Metro

        18Y Yenidoğan/Samandıra - Üsküdar * SM17 Yenidoğan/Osmangazi Mah - Kartal Metro

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        18 Sultanbeyli - Uzunçayır/Üsküdar * SM18 Sultanbeyli - Hasanpaşa Metro

        18M Sultanbeyli Mimarsinan - Harem * SM19 Sultanbeyli Mimarsinan - Hasanpaşa Metro

        Bu düzenleme ile bölgedeki yolculuk taleplerine daha etkin cevap verilmesi, mahalle bazında erişilebilirliğin artırılması ve yolculukların daha dengeli dağıtılması hedefleniyor. Hizmet sürekliliğinin sağlanması amacıyla SM18 ve SM19 hatları ile 18K ve 18D hatları arasında çift yönlü ücretsiz otobüsten otobüse entegrasyon uygulanacak.

        Ayrıca söz konusu ilçelerdeki hat optimizasyonu çalışması kapsamında; alternatif güzergah varlığı, raylı sistem entegrasyonu, uzun güzergâhlarda trafik kaynaklı sefer düzensizlikleri ve işletme verimliliği kriterleri değerlendirilerek 18A Sultanbeyli - Acıbadem Metro/Harem ve 18Ü Sultanbeyli - Üsküdar hatları hizmetten kaldırılacak. 18A hattına ait kaynak, alternatif hat olan UM73 Sabiha Gökçen H.L./ Sultanbeyli - Samandıra Merkez hattına, 18Ü hattına ait kaynak ise SM1 Sultanbeyli - Samandıra Merkez Metro hattına aktarılarak bu hatlar beslenecek; böylece sefer sıklıkları ve kapasite önemli ölçüde artırılarak hizmet kalitesi ve sefer güvenilirliğinde artış sağlanmış olacak.

        9 ADET HATTIN HİZMETTEN KALDIRILMASI

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        Kadıköy Meydanı Yayalaştırma Projesi kapsamında; yeni peron alanının kapasitesi, Kadıköy merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılması hedefi, uzun güzergâhlarda trafik nedeniyle yaşanan sefer düzensizlikleri, alternatif toplu taşıma seçeneklerinin bulunması ve bazı hatların raylı sistemlerle paralellik göstermesi gibi kriterler birlikte değerlendirilerek 9 hat hizmetten kaldırılacak.

        Bu düzenlemeler planlanırken hiçbir bölgede toplu taşıma erişiminin kesintiye uğramaması sağlanacak, yolcuların alternatif otobüs hatları ve raylı sistemler aracılığıyla ulaşımını sürdürebilmesi için gerekli planlamalar ise yapıldı.

        * 9K Atatürk Mah./ Taşdelen - Kadıköy

        * 10B Bostancı - Kadıköy

        * 10G Ümraniye / Esatpaşa - Kadıköy

        * 14 Yenidoğan/ Ümraniye - Kadıköy

        * 14AK Alemdağ - Ziverbey / Kadıköy

        * 14ÇK Şahinbey - Kadıköy

        * 16 Pendik - Kadıköy

        * 19ES Esenşehir - Kadıköy

        * 16S S. G. Havalimanı-Uzunçayır Metrobüs/Harem Peronlar

        16S hattının faaliyet göstermemesiyle birlikte KM21 hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzatılacak. Bu düzenleme kapsamında, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kartal Metro arasındaki yolcu talebi KM21 hattı tarafından karşılanacak."

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