İstanbul'da gündüz geceye döndü!

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı.

İHA'nın haberine göre yoğun kara bulutlar, gündüzü geceye çevirdi. Tarihi yarımada ve Boğaz hattı üzerinde etkisini artıran bu olağanüstü doğa olayı adeta kentin siluetini örttü.

Yaklaşan yağmurla birlikte kentin silüetini kaplayan devasa bulut kütleleri, havadan dron kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Şehrin farklı noktalarından da net bir şekilde görülen kara bulutların ardından sağanak yağış kısa sürede etkisini gösterdi.