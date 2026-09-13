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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da iki ilçede 2 ceset bulundu

        İstanbul'da iki ilçede 2 ceset bulundu

        İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde 2 erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 22:10 Güncelleme:
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        İstanbul'da iki ilçede 2 ceset bulundu

        Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

        Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

        Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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