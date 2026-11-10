İstanbul'da trafik yüzde 81'e çıktı

Dilek Gül ile HT 360 - 9 Kasım 2026

İzmir Aliağa Demir Çelik fabrikasındaki patlama sonrası başlatılan soruşturma ve bölgedeki son gelişmeler HT 360'ta ele alınıyor.İzmir Aliağa'da meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen adli süreçte 4 savcının görevlendirilmesiyle birlikte olayın tüm boyutları aydınlatılmaya çalışılıyor. Demir çel... Daha Fazla Göster İzmir Aliağa Demir Çelik fabrikasındaki patlama sonrası başlatılan soruşturma ve bölgedeki son gelişmeler HT 360'ta ele alınıyor.İzmir Aliağa'da meydana gelen patlama ile ilgili yürütülen adli süreçte 4 savcının görevlendirilmesiyle birlikte olayın tüm boyutları aydınlatılmaya çalışılıyor. Demir çelik fabrikasındaki bu üzücü hadisenin teknik ve hukuki detayları, Dilek Gül'ün sunumuyla ekranlara geliyor.Diğer yandan bölge siyasetini yakından ilgilendiren Türkiye Irak ilişkileri ve iki ülke arasında yapılan ortak açıklamalar mercek altına alınıyor. Barzani Talabani kavgası olarak bilinen süreçteki gelişmelerin arka planı ve bu durumun bölgeye yansımaları uzman konuklarla değerlendiriliyor.Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha Az Göster