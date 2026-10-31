Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teyit
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Teyit İstanbul Emniyeti, Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yemek iddialarını yanıtladı

        İstanbul Emniyeti, Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yemek iddialarını yanıtladı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği nezarethanelerdeki yemek hizmetine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Emniyet, kumanyaların mevzuata uygun şekilde denetlendiğini ve yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmadığını bildirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 20:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul Emniyeti'nden kumanya açıklaması

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yemek hizmetine ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, nezarethanelerde dağıtılan kumanyaların gerekli kontrollerden geçirildiği ve gözaltındaki kişilerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

        Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ağırel'in haberinin ardından yapılan açıklamada, yemek hizmetine ilişkin ihalenin 28 Nisan 2026 tarihinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

        REKLAM

        "GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASINA RASTLANMADI"

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medya üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanelerinde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Nezarethanelerimizde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihale, 28.04.2026 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

        Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler, belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir.

        REKLAM

        Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bahçeli ve Dervişoğlu, Anıtkabir merdivenlerinden kol kola indi

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Anıtkabir'deki törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, törenin ardından merdivenleri kol kola indi.

        #Murat Ağırel
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir