İstanbul Emniyeti, Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yemek iddialarını yanıtladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği yemek hizmetine ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, nezarethanelerde dağıtılan kumanyaların gerekli kontrollerden geçirildiği ve gözaltındaki kişilerin sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiği belirtildi.

Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ağırel'in haberinin ardından yapılan açıklamada, yemek hizmetine ilişkin ihalenin 28 Nisan 2026 tarihinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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"GIDA ZEHİRLENMESİ VAKASINA RASTLANMADI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya üzerinden İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün nezarethanelerinde sunulan yemek hizmetlerine ilişkin gündeme getirilen iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Nezarethanelerimizde sunulan yemek hizmetine ilişkin ihale, 28.04.2026 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle şeffaflık ve rekabet ilkeleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Gözaltındaki şahıslara sunulan kumanyalar, ilgili gıda mevzuatı ve teknik şartname hükümlerine uygunluk açısından gerekli kontrol, muayene ve kabul işlemlerinden geçirilerek teslim alınmaktadır. Teslim alınan tüm kumanyalardan şahit numuneler alınmakta ve bu numuneler, belirlenen süre boyunca uygun şartlarda muhafaza edilmektedir.

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Ayrıca gözaltındaki şahısların sağlık durumları düzenli olarak takip edilmekte olup, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir gıda zehirlenmesi vakasına rastlanmamıştır."