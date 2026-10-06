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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de katı atık tesisinde ele geçirildi: 10,1 ton

        İzmir'de katı atık tesisinde ele geçirildi: 10,1 ton

        İzmir'in Aliağa ilçesinde 10,1 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 17:38 Güncelleme:
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        İzmir'de katı atık tesisinde ele geçirildi
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        İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Aliağa'daki bir katı atık tesisine düzenlenen operasyonda 10,1 ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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        #kaçak akaryakıt
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