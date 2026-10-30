Kağıthane'de tarihi Vefa Konağı hizmete açıldı

İstanbul'un Kağıthane Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Sadabad Karakolu, Vefa Konağı adıyla hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen Tarihi Sadabad Karakolu, uzun yıllar jandarma ve polis karakolu olarak hizmet verdi. 1859 yılında iki katlı olarak yapılan ilk binanın yerine 1892 yılında tek katlı taş yapı inşa edildi. 2005 yılında kültür varlığı olarak tescillenen bina, fiziksel bozulmalar nedeniyle 2018 yılında kullanıma kapatıldı. Restorasyon projesi 2021 yılında hazırlanarak çalışmalar başlatıldı.

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Restorasyon kapsamında yapının temel ve duvarları güçlendirildi, tarihî mimarisine uygun ahşap çatı sistemi kuruldu. Zeminler, kapı ve pencereler onarılarak yapının özgün dokusu korundu. Çalışmalar sırasında üzeri kapatılan Sultan II. Abdülhamid tuğrası da yeniden ortaya çıkarılarak onarımdan geçirildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış programında yaptığı konuşmada, tarihi yapıların restore edilerek yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başta olmak üzere belediye ekibine ve soğuk havaya rağmen programa katılanlara teşekkür eden Gül, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca tarihi bir eserin korunmasından ibaret olmadığını ifade etti.

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Gül, "Burada hem tarihe vefa var hem insana vefa var. Hem sizlerin belediye başkanımıza hem de belediye başkanımızın sizlere vefası var. Tarihî mekanların restore edilmesi, yaşatılması önemli. Ancak burası sıradan bir tarihî eser de değil" ifadelerini kullandı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise Sultan Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi Kağıthane Karakolu’nun restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapının yeniden Kağıthanelilerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Tarihi yapının geçmişte köy karakolu, jandarma karakolu ve polis karakolu olarak kullanıldığını hatırlatan Öztekin, binanın uzun yıllar ilçenin güvenlik hizmetlerine ev sahipliği yaptığını ifade etti.

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Restorasyonun tarihi mirasa sahip çıkma anlayışıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Öztekin, yapının bundan böyle tüm Kağıthanelilerin buluşabileceği, çay ve kahve içip vakit geçirebileceği bir mekân olarak hizmet vereceğini belirtti. Öztekin, çalışmalara verdiği destek dolayısıyla İstanbul Valisi Davut Gül'e de teşekkür ederek tarihî yapının ilçe sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kağıthane Belediyesinden verilen bilgiye göre Tarihi Eserlerin İhyası projesi kapsamında Tarihi Sadabad Su Sarnıcı, II. Abdülhamid Çeşmesi, III. Mahmud Nişantaşı ve Tarihi Saray Çamaşırhanesi'nin restorasyonları da tamamlandı. Kağıthane Kasrı Hizmet Birimleri ile Sadabad Sarayı’nın tarihî bahçe duvarları ve anıtsal giriş kapılarındaki çalışmalar ise devam ediyor.