Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan yaşlı adam kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan yaşlı adam, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:58 Güncelleme:
Onikişubat ilçesi İmran Kılıç Köprüsü altında bir kişinin çamura saplandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekiplerin çalışmasıyla 69 yaşındaki Mehmet Akarsu olduğu öğrenilen kişi bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Akarsu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ