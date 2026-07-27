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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!

        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!

        Batman'da dün işlenen vahşette bugün kahreden bir görüntü kaydedildi. Olayda, mezarlık ziyaretinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk ile oğlu Ercan Direk ve yeğeni Ebubekir Direk, dehşetin yaşandığı Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kahreden görüntü! Öldürüldükleri mezarlıkta defnedildiler!

        Batman'da mezarlık ziyaretinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Direk (61) ile oğlu Ercan Direk (27) ve yeğeni Ebubekir Direk (26), olayın yaşandığı Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi’ndeki Batman Asri Mezarlığı’nda meydana geldi. Mezarlık ziyareti için gelen gruba, husumetli oldukları öne sürülen kişiler tarafından tabancalarla ateş açıldı.

        Mehmet Direk
        Mehmet Direk

        Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, AK Parti Batman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Direk ile oğlu Ercan ve yeğeni Ebubekir Direk’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.G. (50) ile M.E. (22) ise yakınları tarafından götürüldüğü özel hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Ercan Direk
        Ercan Direk

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Batman Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “26 Temmuz 2026 tarihinde Batman ili Çamlıca Mahallesi Asri Mezarlığı'nda meydana gelen silahlı saldırıda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştır. Yapılan ilk değerlendirmelere göre hadisenin, 16 Mayıs 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen, kız meselesinden kaynaklandığı düşünülen ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya bağlı husumetin devamı niteliğinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Söz konusu bu olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında fail yakalanarak tutuklanmış olup, adli süreç devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce gerekli müdahale derhal gerçekleştirilmiş, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde geniş çaplı adli soruşturma başlatılmıştır. Yaralı şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler yürütülmekte olup, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa diğer sorumluların tespiti ve adalet önüne çıkarılması amacıyla soruşturma büyük bir titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

        Ebubekir Direk
        Ebubekir Direk

        CENAZELER DEFNEDİLDİ

        Mehmet Direk ile oğlu Ercan ve yeğeni Ebubekir Direk'in cenazeleri, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, saldırıya uğradıkları Batman Asri Mezarlığı’na getirildi. Cenazeler, burada kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer de katıldı.

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