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        Haberler Gündem Kalabalığa ateş açtı!

        Kalabalığa ateş açtı!

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde cenaze yemeği sonrası kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganın kaçtığı otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Kalabalığa ateş açtı!

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek olan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı.

        Saldırgan kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

        Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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