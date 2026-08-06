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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapuzbaşı Şelaleleri’nde suya düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kapuzbaşı Şelaleleri’nde suya düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek, akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 04:14 Güncelleme:
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        Kapuzbaşı Şelaleleri'nde facia! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri’ne ailesiyle birlikte giden Ela Nur Ç.(14) Güney Şelale’de dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan talihsiz çocuk, kısa bir süre sonra gözden kaybolurken, ihbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Ekiplerin tarafından yapılan arama çalışmalarında Eda Nur Ç.’nin cansız bedeni yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Zamantı Irmağı’nda bulundu. Eda Nur Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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