Karabük'te dini nikahlı eşini öldüren şüpheli gözaltına alındı
Karabük Yenice'de dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 22 Temmuz 2026 - 06:26 Güncelleme:
Yenice ilçesi Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, T.B.K. (29) isimli kadını evde yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bıçaklanan T.B.K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekipler, T.B.K'nın dini nikahlı birlikte yaşadığı Y.B. (48) isimli adamı da evde bıçakla yaralanmış halde buldu. Hastaneye kaldırılan Y.B. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.
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