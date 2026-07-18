Karadeniz'de "rip akıntısı" uyarısı

Samsun Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, özellikle rüzgarlı havalarda oluşan çeken akıntıların denizde ciddi tehlike oluşturduğu belirtildi. Topuklarda kırılan dalgaların dalyan bölgelerinden geriye doğru hareket etmesiyle meydana gelen rip akıntılarının, sığ sudan derin suya doğru kuvvetli şekilde ilerlediği ve kişileri kıyıdan uzaklaştırarak açığa sürükleyebildiği ifade edildi.

Açıklamada, çeken akıntının bazı belirtilerine dikkat çekilerek, "Düzenli bir biçimde denize doğru ilerleyen köpükler bulunması ve denizin belli bir bölümünde su renginin diğer bölgelerden farklı görünmesi rip akıntısının işareti olabilir" denildi.

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Vatandaşlara rip akıntısına kapılmaları halinde kıyıya doğru panikle yüzmemeleri uyarısında bulunan Valilik, "Su üzerinde kalmaya çalışın, bir süre sonra akıntı zayıflayacaktır. Sahile değil, kıyıya paralel yüzerek akıntıdan kurtulun" tavsiyesinde bulundu.

Boğulma vakalarının önlenmesi için denize girmeden önce hava ve deniz durumunun kontrol edilmesi, uyarı levhalarına uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, sahil güvenlik, polis, jandarma ve cankurtaranların uyarılarının dikkate alınması istendi.

Valilik, "Hayatın kıyısından uzaklaşmayın. Küçük bir tedbir büyük bir hayat kurtarabilir" mesajını paylaştı.