Kars'ta minibüsle çarpışan motosikletli öldü
Kars Kağızman'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 14 Eylül 2026 - 02:43 Güncelleme:
Kağızman ilçesinde Ahmet B. (38) idaresindeki motosiklet, Hasan Acara Caddesi'nde, D.A'nın kullandığı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, Ahmet B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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