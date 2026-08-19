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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da elektrik akımına kapılan vatandaş balkondan düşerek öldü

        Kastamonu'da elektrik akımına kapılan vatandaş balkondan düşerek öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik akımına kapılınca dengesini kaybederek balkondan düşen vatandaş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Elektrik akımına kapılan vatandaş balkondan düşerek öldü

        Kastamonu'daki olay, Cide ilçesi Muna köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda henüz belirlenemeyen sebeple elektrik akımına kapıldı.

        Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Acur’un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Cide
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