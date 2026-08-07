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        Haberler Gündem Çevre Kastamonu'da kaçak palamut avlayan 10 kişi suçüstü yakalandı

        Kastamonu'da kaçak palamut avlayan 10 kişi suçüstü yakalandı

        Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denetiminde kaçak palamut avlayan 10 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 18:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kastamonu'da kaçak avcılara suçüstü

        Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yasa dışı avcılığa karşı yürüttüğü denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda Kastamonu'da 1 Nisan tarihinde başlayan ve 14 Ağustos'a kadar sürecek olan palamut avı yasağına ilişkin denetimler aralıksız sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleriyle Kastamonu'nun kıyılarındaki balıkçı barınaklarında denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde yasağı ihlal ederek yasa dışı palamut avcılığı yaptığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. Kurallara uymayan bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken, su ürünlerine ve kullanılan av araçlarına da ekipler tarafından el konuldu.

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        #kastamonu haberleri
        #palamut av yasağı
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