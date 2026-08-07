Kastamonu'da kaçak avcılara suçüstü

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yasa dışı avcılığa karşı yürüttüğü denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu'da 1 Nisan tarihinde başlayan ve 14 Ağustos'a kadar sürecek olan palamut avı yasağına ilişkin denetimler aralıksız sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleriyle Kastamonu'nun kıyılarındaki balıkçı barınaklarında denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde yasağı ihlal ederek yasa dışı palamut avcılığı yaptığı tespit edilen 10 kişi suçüstü yakalandı. Kurallara uymayan bu kişiler hakkında idari para cezası uygulanırken, su ürünlerine ve kullanılan av araçlarına da ekipler tarafından el konuldu.