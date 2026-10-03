Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü mevkinde meydana geldi. Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya Şeref Günaçık’a (32) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şeref Günaçık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.