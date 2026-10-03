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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Kastamonu'da yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Kastamonu'da kara yolunda ilerleyen yolcu otobüsünün çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 04:16 Güncelleme:
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        Yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü mevkinde meydana geldi. Sinop istikametine ilerleyen yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya Şeref Günaçık’a (32) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Günaçık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Taşköprü ilçesine bağlı Köçekli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şeref Günaçık, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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