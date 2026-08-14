Kayseri'de tramvayın çarptığı genç kurtarılamadı
Kayseri'de tramvayın çarptığı genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 01:14 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat İstasyonu'nda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan K.E. (24), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
K.E'ye, karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarpmış, tramvayın altında sıkışan genç ağır yaralanmıştı.
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