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        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da yol çalışmasında açılan çukur motosikletliyi hayattan kopardı

        Van'da yol çalışmasında açılan çukur motosikletliyi hayattan kopardı

        Van'ın Edremit ilçesinde yol çalışması kapsamında açılan kazı çukuruna düşen motosikletli hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 18:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kazı çukuru motosikletliyi hayattan kopardı
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        Van'ın Edremit ilçesinde yol çalışması kapsamında açılan çukura düşen motosikletli yaşamını yitirdi.

        Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Bakacık Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, çevre yolu yapım ve kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede motosikletiyle ilerleyen sürücü, yoldaki derin kazı çukurunu fark edemeyerek çukura düştü.

        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #van haberleri
        #Edremit
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