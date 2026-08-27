Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kenevir sularken yakalandı!

        Kenevir sularken yakalandı!

        Edirne'de kamu arazisine ekilen Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kenevir sularken yakalandı!

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu arazisine ekilen Hint kenevirlerini sularken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, Sığırcılı köyündeki kamu arazisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

        Bölgede önlem alan ekipler, Hint kenevirlerini suladığı sırada M.G’yi (41) yakaladı.

        Arazide yapılan aramada 52 kök Hint keneviri ile 1 kilo 310 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #edirne
        #Uzunköprü
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Bakanlıktan yağlık ayçiçeği düzenlemesi
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Borsada Şampiyonlar Ligi coşkusu
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İran'dan ABD uçak gemisine ilişkin: "Şimdi tatile gidiyor"
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        10 Grammy ve bir efsane
        10 Grammy ve bir efsane
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        Facianın görüntüsü! Bisikletli Esra kaza kurbanı oldu!
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        WSJ'den CIA'nin Moskova ziyaretine ilişkin iddia
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"