Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’a geldi

CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kapsamında partililer, öğle saatlerinden itibaren Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan otele geldi.

Akşam saatlerinde de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Bolu'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu, 25-26-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan kampın yapılacağı otelin önünde partililer karşıladı. Burada partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra otele geçerek odasına çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın açılış konuşmasını yapacağı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam edecek. Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak.

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