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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’a geldi

        Kılıçdaroğlu, Bolu Abant’a geldi

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı için Bolu Abant'a geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu, Bolu Abant'a geldi

        CHP TBMM Grubu Değerlendirme Toplantısı kapsamında partililer, öğle saatlerinden itibaren Abant Gölü Milli Parkı’nda bulunan otele geldi.

        Akşam saatlerinde de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Bolu'ya geldi. Kılıçdaroğlu'nu, 25-26-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan kampın yapılacağı otelin önünde partililer karşıladı. Burada partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, daha sonra otele geçerek odasına çıktı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın açılış konuşmasını yapacağı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam edecek. Aynı gün CHP Grup Başkanvekilleri, yasama faaliyetlerine ilişkin bilgi sunacak.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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