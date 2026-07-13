Kırklareli'nin Vize'de iki günlük yasak

Kırklareli'nin Vize'de denize girilmesi iki gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:32 Güncelleme:
Kırklareli'nin Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ