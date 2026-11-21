İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O. ile 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen M.O.'nun Büyükçekmece'de saklandığı adres tespit edildi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Belirlenen 3 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda M.O. ile birlikte R.I. ve T.K. de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, çelik yelek ve 45 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.