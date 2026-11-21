Kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi Büyükçekmece'de operasyonla yakalandı
Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O., İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı
İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uluslararası suç örgütü üyesi M.O. ile 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, Danimarka başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde suç faaliyetlerine karıştığı belirlenen M.O.'nun Büyükçekmece'de saklandığı adres tespit edildi.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON
Belirlenen 3 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda M.O. ile birlikte R.I. ve T.K. de gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, çelik yelek ve 45 fişek ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.