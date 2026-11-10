Kırşehir'de şehitler anısına 500 fidan dikildi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ev sahipliğinde, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ikinci fidan dikim etkinliğinde 500 fidan toprakla buluşturuldu
Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:47 Güncelleme:
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni hizmete kazandırılan Atış ve Eğitim Alanı'nda şehitler anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Dr. Mesut Görücü, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, Polis Okulu ve lise öğrencileri ile kurum personeli katıldı.
Şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen ikinci fidan dikim etkinliğinde katılımcılar tarafından 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.
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