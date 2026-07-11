Konya'da tartıştığı kuyumcuyu öldüren zanlı intihar etti
Konya'nın Karatay ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kuyumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheli, evinin bahçesinde intihar etti
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 06:55 Güncelleme:
Karatay ilçesi Mevlana Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten Sami A. (37), iş yerine gelen T.B. ile tartıştı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada T.B, tabancayla Sami A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine iş yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Sami A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheli T.B'yi yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ
Konya'da tartıştığı kuyumcuyu tabancayla vurarak öldüren şüpheli Sami A, gece saatlerinde evine geldi. Sokaktaki polis ekiplerini gören şüpheli, yakalanacağını anlayınca evinin bahçesinde intihar etti.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.
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