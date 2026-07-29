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        Köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı!

        Karaman'da bahçede oynayan 3 yaşındaki çocuğa sahipli kurt köpeği saldırdı. Ağır yaralanan çocuğun tedavisi sürerken, gözaltına alınan köpek sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        Köpeğin saldırdığı çocuk ağır yaralandı!

        Karaman'da sahibinden kaçtığı iddia edilen Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çocuğun tedavisi sürerken, gözaltına alınan köpek sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, dün saat 10.55 sıralarında 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Teyzesine misafirliğe geldiği öğrenilen S.E.K. (3), bahçede oyun oynadığı sırada iddiaya göre sahibinden kaçan Belçika kurdu cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

        Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınları ve mahalle sakinleri, köpeğe müdahale ederek çocuğu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karaman Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen çocuk, ileri tetkik ve tedavisi için ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Olayın ardından iple bağlanan köpek, belediye görevlileri tarafından karantinaya alınarak barınağa götürüldü. Polis ekiplerince kimliği tespit edilerek gözaltına alınan köpeğin sahibi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpeğin sahibinin, 21 Temmuz 2026 tarihinde sosyal medya hesabından "köpeğinin kaybolduğu, görenlerin, bulanların haber vermesi" şeklinde paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

        Öte yandan, köpeğin küçük çocuğa saldırdığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocuğa saldırması, çevrede bulunan vatandaşlar ile çocuğun yakınlarının koşarak müdahale etmesi ve çocuğu köpekten kurtarması yer aldı. Başakşehir Mahallesi Muhtarı Süleyman Karabaş, "Köpek küçük yaşta bir çocuğumuzu ısırdı. Hastaneye kaldırılan çocuğumuz Konya'ya sevk edildi. Çocuğun omzunda ve kolunda yara var. Isırması sebebiyle kaburgasında kırık var. İç kanama ihtimaline karşı Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi" dedi.

        "BAHÇEDEYKEN SESİ DUYDUM, HEMEN GELDİM"

        Mahalle sakinlerinden Aydın Atar (53) ise, "Bahçedeyken sesi duydum, hemen geldim. Köpek çocuğu yakalamıştı. Annesi de köpeği bırakması için uğraşıyordu. Elime sopayı alınca köpek çocuğu bıraktı. Daha sonra köpeği iple bağladık. Ambulans çocuğu hastaneye götürdü. Barınak görevlileri gelip köpeği aldı. Polis ekipleri de köpeğin sahibini buldu" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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