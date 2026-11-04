Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP’den istifa etti

        Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP’den istifa etti

        31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 47,5 oy alarak CHP'den belediye başkanı seçilen Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP'den istifa etti

        Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, “Siyasi hayatımda yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyorum. Kolay alınmış bir karar değil. Korkutelimiz'e ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum CHP’den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım” dedi. Caran’ın açıklaması şöyle:

        “Kıymetli Korkutelili hemşehrilerim, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Rabbimin nasibi ve siz kıymetli halkımızın teveccühüyle bu kutlu görev bizlere emanet edildi. Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediye başkanlığının yalnızca bir makam değil, büyük bir sorumluluk ve her şeyden önce bir halk emaneti olduğunun bilinciyle hareket ettim. Hayatım boyunca hesabın değil, nasibin kıymetine inandım. Nasip olan her şeyin de hakkını vermek gerektiğini bildim. Bu görev bana nasip olduysa, onu layıkıyla yerine getirmek, bana güvenen insanların başını öne eğdirmemek ve bir gün bu emaneti teslim ederken gönül rahatlığıyla geriye bakabilmek en büyük gayem oldu. ‘Hayat bir gün değil, bir an’ diyerek yaşadım. Belediyecilik anlayışımda da bunu hiç unutmadım. Yarına ertelemeden, şartların düzelmesini beklemeden, o gün elimden ne geliyorsa, imkânlarımız neye yetiyorsa, her şeye rağmen canla başla çalışmaya gayret ettim.

        REKLAM

        "BENİM İÇİN BU GÖREVİN KIYMETLİ YANI HİÇBİR ZAMAN UNVANLAR OLMADI”

        Çünkü benim için bu görevin en kıymetli tarafı hiçbir zaman makam odaları, unvanlar ya da protokol sıraları olmadı. Bir teyzemin içten duası, bir çocuğumuzun koşarak boynuma sarılması, kıymetli büyüklerimizin beni kendi evladı gibi bağrına basması, bir hemşehrimin gözlerindeki güven ve sevgi oldu. Her sabah, ‘Bana böylesine güzel gönüllerini açan insanların sevgisine nasıl layık olabilirim, bu gönül borcunu nasıl ödeyebilirim’ düşüncesiyle güne başladım. Ve her zaman şuna inandım: İnsanın bir şehrin yönetiminde yer alması büyük bir sorumluluktur. Ama o şehrin insanlarının gönlünde yer bulabilmesi, hiçbir makamla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir.

        REKLAM

        "DEĞİŞMEYEN TEK ÖNCELİĞİM KORKUTELİ OLDU”

        Göreve başladığımda en büyük hedeflerimden biri, her şeyden önce Korkuteli’mizin huzurunu korumaktı. Çünkü biliyorum ki huzurun olmadığı yerde yapılan hizmetin de verilen emeğin de kıymeti eksik kalır. Bu nedenle yalnızca yollarımıza, sokaklarımıza, mahallelerimize değil; insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygıya ve ilçemizin huzuruna da aynı hassasiyetle sahip çıkmaya çalıştım. Gece gündüz demeden, imkânlarımız ölçüsünde, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmenin gayretinde olduk. Kimi zaman zorlandık, kimi zaman yorulduk. Birçok badire atlattık, birçok zorlu yoldan geçtik. Elbette eksiklerimiz de olmuştur. Ancak hiçbir zaman Korkuteli’mize duyduğumuz sevgiden, halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluktan ve hizmet etme irademizden vazgeçmedik. Bütün bu süreçlerde değişmeyen tek önceliğim Korkuteli oldu.

        REKLAM

        "KOLAY ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL”

        Bugün ise sizlerle, üzerinde uzun uzun düşündüğüm, vicdanımda ve gönlümde enine boyuna değerlendirdiğim önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum. Siyasi hayatımda yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyorum. Kolay alınmış bir karar değil. Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli’mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum CHP’den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım.

        REKLAM

        "HESABIM KORKUTELİMİZİN YARINLARI İÇİNDİR”

        Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar aynı çatı altında birlikte emek verdiğimiz, yol yürüdüğümüz, iyi günde ve zor günde sorumluluk paylaştığımız herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte verilen hiçbir emeği unutmadan, kimseyi incitmeden ve geride bir kırgınlık bırakmadan yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü benim için belediye başkanlığı, siyasi ayrılıkların büyütüleceği değil, ortak değerlerimizin korunacağı bir hizmet makamıdır.”

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #Son dakika haberler
        #CHP
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD Ara Seçimleri'nde Mavi Tsunami: Trump neden kaybetti?
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Eski milli güreşçi ile eşinin hayatını kaybettiği kaza kamerada!
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığındaki tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        Batrakov'a büyük övgü!
        Batrakov'a büyük övgü!
        Gerçek adları bambaşka!
        Gerçek adları bambaşka!