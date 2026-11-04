Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, CHP’den istifa etti

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, “Siyasi hayatımda yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyorum. Kolay alınmış bir karar değil. Korkutelimiz'e ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum CHP’den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım” dedi. Caran’ın açıklaması şöyle:

“Kıymetli Korkutelili hemşehrilerim, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Rabbimin nasibi ve siz kıymetli halkımızın teveccühüyle bu kutlu görev bizlere emanet edildi. Göreve geldiğim ilk günden itibaren, belediye başkanlığının yalnızca bir makam değil, büyük bir sorumluluk ve her şeyden önce bir halk emaneti olduğunun bilinciyle hareket ettim. Hayatım boyunca hesabın değil, nasibin kıymetine inandım. Nasip olan her şeyin de hakkını vermek gerektiğini bildim. Bu görev bana nasip olduysa, onu layıkıyla yerine getirmek, bana güvenen insanların başını öne eğdirmemek ve bir gün bu emaneti teslim ederken gönül rahatlığıyla geriye bakabilmek en büyük gayem oldu. ‘Hayat bir gün değil, bir an’ diyerek yaşadım. Belediyecilik anlayışımda da bunu hiç unutmadım. Yarına ertelemeden, şartların düzelmesini beklemeden, o gün elimden ne geliyorsa, imkânlarımız neye yetiyorsa, her şeye rağmen canla başla çalışmaya gayret ettim.

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"BENİM İÇİN BU GÖREVİN KIYMETLİ YANI HİÇBİR ZAMAN UNVANLAR OLMADI”

Çünkü benim için bu görevin en kıymetli tarafı hiçbir zaman makam odaları, unvanlar ya da protokol sıraları olmadı. Bir teyzemin içten duası, bir çocuğumuzun koşarak boynuma sarılması, kıymetli büyüklerimizin beni kendi evladı gibi bağrına basması, bir hemşehrimin gözlerindeki güven ve sevgi oldu. Her sabah, ‘Bana böylesine güzel gönüllerini açan insanların sevgisine nasıl layık olabilirim, bu gönül borcunu nasıl ödeyebilirim’ düşüncesiyle güne başladım. Ve her zaman şuna inandım: İnsanın bir şehrin yönetiminde yer alması büyük bir sorumluluktur. Ama o şehrin insanlarının gönlünde yer bulabilmesi, hiçbir makamla ölçülemeyecek kadar kıymetlidir.

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"DEĞİŞMEYEN TEK ÖNCELİĞİM KORKUTELİ OLDU”

Göreve başladığımda en büyük hedeflerimden biri, her şeyden önce Korkuteli’mizin huzurunu korumaktı. Çünkü biliyorum ki huzurun olmadığı yerde yapılan hizmetin de verilen emeğin de kıymeti eksik kalır. Bu nedenle yalnızca yollarımıza, sokaklarımıza, mahallelerimize değil; insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygıya ve ilçemizin huzuruna da aynı hassasiyetle sahip çıkmaya çalıştım. Gece gündüz demeden, imkânlarımız ölçüsünde, hiçbir ayrım gözetmeden hizmet üretmenin gayretinde olduk. Kimi zaman zorlandık, kimi zaman yorulduk. Birçok badire atlattık, birçok zorlu yoldan geçtik. Elbette eksiklerimiz de olmuştur. Ancak hiçbir zaman Korkuteli’mize duyduğumuz sevgiden, halkımıza karşı taşıdığımız sorumluluktan ve hizmet etme irademizden vazgeçmedik. Bütün bu süreçlerde değişmeyen tek önceliğim Korkuteli oldu.

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"KOLAY ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL”

Bugün ise sizlerle, üzerinde uzun uzun düşündüğüm, vicdanımda ve gönlümde enine boyuna değerlendirdiğim önemli bir kararımı paylaşmak istiyorum. Siyasi hayatımda yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunuyorum. Kolay alınmış bir karar değil. Geçmişte verilen emeklerin, birlikte yürüdüğümüz yolların, kurulan dostlukların ve paylaşılan mücadelelerin benim için kıymeti büyüktür. Bunların hiçbirini yok saymam, görmezden gelmem mümkün değildir. Ancak geldiğimiz noktada, Korkuteli’mize ve hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluğu her şeyin üzerinde tutarak tamamen kendi hür iradem ve vicdani değerlendirmem neticesinde, mensubu olduğum CHP’den istifa ederek belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım.

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"HESABIM KORKUTELİMİZİN YARINLARI İÇİNDİR”

Bugüne kadar olduğu gibi bugün de hesabım şahsım için değil, Korkuteli’mizin yarınları içindir. Siyasette farklı düşünceler, farklı tercihler ve farklı yollar elbette olacaktır. Herkesin düşüncesine, görüşüne ve kararına saygı duyduğum gibi, kendi hür irademle aldığım bu kararın da aynı anlayışla karşılanacağına inanıyorum. Bu vesileyle, bugüne kadar aynı çatı altında birlikte emek verdiğimiz, yol yürüdüğümüz, iyi günde ve zor günde sorumluluk paylaştığımız herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte verilen hiçbir emeği unutmadan, kimseyi incitmeden ve geride bir kırgınlık bırakmadan yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü benim için belediye başkanlığı, siyasi ayrılıkların büyütüleceği değil, ortak değerlerimizin korunacağı bir hizmet makamıdır.”

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.