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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kötü koku ihbarında dehşet manzara!

        Kötü koku ihbarında dehşet manzara!

        İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşların kötü koku ihbarı yaptığı evde cansız beden bulundu. Olayda salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Selim Bağda adlı kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Kötü koku ihbarında dehşet manzara!

        Beyoğlu'nda mahalle sakinleri bir binadan kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri Selim Bağda’yı (57) salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.

        DHA'nın haberine göre sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bağda’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bağda’nın vücudunda darp, kesici delici alet izine rastlanmazken, şüpheli olarak değerlendirilen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Olay, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri bir evden yoğun kötü koku geldiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları görüşmelerde apartman sakinlerinden evden uzun süredir kötü koku geldiğini öğrendi.

        İTFAİYEYLE GİRİLEN EVDE CESET BULUNDU

        Polis ekipleri kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden cevap alamayınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak daireye girildi. İçeri giren ekipler, Selim Bağda’yı salondaki koltuğun üzerinde hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Selim Bağda’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından Bağda’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Selim Bağda’nın ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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