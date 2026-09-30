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        Haberler Gündem Küçükçekmece'de akıma kapılan köpek öldü, sahibi yaralandı

        Küçükçekmece'de akıma kapılan köpek öldü, sahibi yaralandı

        İstanbul Küçükçekmece'de elektrik akımına kapılan köpek öldü, sahibi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        Akıma kapılan köpek öldü, sahibi yaralandı

        Küçükçekmece ilçesi Yeni Mahalle Cengiz Sokak'ta köpeğini gezdirmeye çıkaran Can Demir (21), inşaat halindeki bir bina ile aydınlatma direği arasındaki kaldırımda yürüdükleri sırada köpeğinin bir anda yerde yuvarlandığını fark etti.

        Demir, köpeğine müdahale etmek isterken elektrik akımına kapılarak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile veteriner hekim geldi. AA'nın haberine göre, polis çevrede güvenlik önlemi alırken, veteriner hekim köpeğe müdahale etti. Yapılan müdahalede köpeğin öldüğü belirlendi.

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        #istanbul
        #haberler
        #küçükçekmece
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