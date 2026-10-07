Kütahya'da ahırda çıkan yangında yaşlı adam öldü

Gediz ilçesi Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a (76) ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM İLE 5 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI ÖLDÜ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Dayan ile 5 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. AA'nın haberine göre, Dayan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.