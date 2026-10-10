Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ölü
İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir mevkisinde bariyerlere ve otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 10 Ekim 2026 - 06:16 Güncelleme:
İstanbul Başakşehir'de, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde hafif ticari araç, önce bariyerlere, daha sonra otomobile çarptı.
AA'nın haberine göre kazada çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otoyolun iki şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı.
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