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        Haberler Gündem Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

        Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

        Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:22 Güncelleme:
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        Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT) Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatrocu Levent Üzümcü, gözaltına alındığını duyurmuştu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Üzümcü'nün yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamış, açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında; @LeventUzumcu rumuzlu X hesabı kullanıcısı olduğu tespit olunan şüpheli Levent Üzümcü gözaltına alınmıştır" denilmişti.

        Balıkesir Burhaniye'de jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Üzümcü Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Üzümcü'ye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması yöneltildi ve Balıkesir Burhaniye'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen tiyatrocu Levent Üzümcü,çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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