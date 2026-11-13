Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da Fatih'i gezdi

        Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'da Fatih'i gezdi

        Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Fatih ilçesinde Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı, ilçenin önemli tarihî ve kültürel mekânlarını ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Londra Belediye Başkanı Khan, Fatih'i gezdi

        Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, programı kapsamında Fatih ilçesinde Sultanahmet Camii'nde cuma namazını kıldı.

        Londra Belediye Başkanı Khan'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

        Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından heyet, İstanbul'un köklü ticaret merkezlerinden ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan tarihî Kapalıçarşı'yı gezdi.

        İstanbul'un tarihî ilçesi Fatih'e gerçekleşen ziyaret, kentin sahip olduğu zengin kültürel mirası ve uluslararası ölçekteki tarihî önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Yunanistan'dan ülkemize getiriliyor." açıklamasında bulundu. 

        #istanbul haberleri
        #Fatih Belediyesi
        #Sultanahmet Camii
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!