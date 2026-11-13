Londra Belediye Başkanı Khan, Fatih'i gezdi

Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a gelen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, programı kapsamında Fatih ilçesinde Sultanahmet Camii'nde cuma namazını kıldı.

Londra Belediye Başkanı Khan'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti.

Sultanahmet Camii ziyaretinin ardından heyet, İstanbul'un köklü ticaret merkezlerinden ve kültürel mirasının önemli simgelerinden biri olan tarihî Kapalıçarşı'yı gezdi.

İstanbul'un tarihî ilçesi Fatih'e gerçekleşen ziyaret, kentin sahip olduğu zengin kültürel mirası ve uluslararası ölçekteki tarihî önemini bir kez daha gündeme taşıdı.