LPG tankı patlayan otomobil alev topuna döndü

Eskişehir’de seyir halinde alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki otomobil aniden alev topuna döndü. Sürücü M.A.'nın saniyelerle araçtan çıkarak kurtulduğu olayda LPG tankında peş peşe patlamalar meydana geldi. Sürücü hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 05:33 Güncelleme:
Olay, saat 00.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolunda meydana geldi. M.A. (29) idaresindeki 34 TV 8754 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yanan otomobilde, LPG tankından kaynaklanan patlamalar oldu. Sürücü M.A., son anda araçtan dışarı çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan yanıklar nedeniyle yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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