Maltepe'de toprak kayması sonucu yol çöktü
İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme oluştu. Bu sırada park halindeki bir otomobil, çöken yoldan inşaat alanına düştü. Olayın ardından sokak trafiğe kapatıldı
Giriş: 18 Kasım 2026 - 17:19 Güncelleme:
İstanbul'un Maltepe ilçesinde toprak kayması sonucu yol çöktü, otomobil inşaat alanına düştü.
Olay, saat 13.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, toprak kayması nedeniyle yolda kısmi çökme meydana geldi.
Çökme sırasında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil inşaat alanına düşerken, aydınlatma direği yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı araç trafiğine kapattı.
İnşaat alanına düşen otomobil, yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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