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        Haberler Gündem Çevre Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu salındı

        Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu salındı

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki iç sulara 400 bin sazan yavrusu suya bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 19:07 Güncelleme:
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        Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 400 bin sazan yavrusu Antalya'nın Manavgat ilçesine getirildi.

        Sazan yavruları, ekipler tarafından balık popülasyonunu arttırmak ve su ürünleri ekosistemini korumak amacıyla Manavgat Barajı, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne salındı.

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