Manavgat'ta iç sulara 400 bin sazan yavrusu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 400 bin sazan yavrusu Antalya'nın Manavgat ilçesine getirildi.

Sazan yavruları, ekipler tarafından balık popülasyonunu arttırmak ve su ürünleri ekosistemini korumak amacıyla Manavgat Barajı, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne salındı.