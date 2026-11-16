Mangal, faciayla bitti! Yaşlı kadın öldü!

Kilis'te mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekiye Karlı (72) hayatını kaybetti, üvey oğlu M.D. (28) ise hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde, Ekrem Çetin Mahallesi'nde meydana geldi.

Balkonda yemek yapmak için kullandığı mangalı üşümesi üzerine evin içerisine aldığı öne sürülen Zekiye Karlı ve üvey oğlu M.D.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Zekiye Karlı ve M.D., ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye Karlı, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.D.'nin ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.