Manisa'da bin 200 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Manisa'da bin 200 kınalı keklik doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Müdürü Uğur Bayil, 2026 yılı programı kapsamında Gördes ilçesine 500, Kırkağaç ilçesine 400 ve Şehzadeler ilçesine ise 300 olmak üzere toplam bin 200 kınalı kekliğin doğaya salındığını açıkladı.

Çeşitli çevresel faktörler ve insan kaynaklı baskılar nedeniyle doğal yaşam alanlarının daraldığını belirten Bayil, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde tür koruma ve yerleştirme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Bayil, Genel Müdürlüğe bağlı üretme istasyonlarında yetiştirilen kınalı kekliklerin uygun habitatlara bırakıldığını, salımın ardından da türlerin yeni yaşam alanlarına uyum süreçlerinin takip edildiğini söyledi.

REKLAM

2004 yılından bu yana Manisa'da doğaya bırakılan kınalı keklik sayısının 37 bin 950'ye ulaştığını kaydeden Bayil, "Doğal mirasımızın önemli bir parçası olan yaban hayvanlarını ve yaşam alanlarını korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Kınalı kekliklerin yalnızca yaban hayatı açısından değil, tarımsal üretim bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bayil, kekliklerin süne ve çekirge gibi ürünlere zarar veren böceklerle doğal yollarla beslenerek biyolojik mücadeleye katkı sağladığını belirtti.

Bayil, ayrıca kenelerle beslenmeleri sayesinde insan sağlığının korunmasına ve ekosistemin doğal dengesinin sürdürülmesine destek olduklarını ifade ederek, vatandaşlardan doğaya bırakılan kekliklerin korunması konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kınalı kekliğin kültürel değeri yüksek bir tür olduğunu vurgulayan Bayil, doğal ortamda ortalama 8 ila 10 yıl yaşayabildiğini, uygun şartlarda ise 14 ila 20 yumurta bırakarak yüksek üreme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Yaban hayatının korunmasının temel şartının doğal yaşam alanlarının korunması olduğunu dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Müdürü Uğur Bayil, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının yaban hayatı için büyük tehdit oluşturduğunu belirterek vatandaşları orman yangınlarına karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.