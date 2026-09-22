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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da kuyumcuya soygun girişimi: 2 yaralı

        Manisa'da kuyumcuya soygun girişimi: 2 yaralı

        Manisa Salihli'de bir kuyumcuya yapılan soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi ile yanındaki kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 01:36 Güncelleme:
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        Kuyumcuya soygun girişimi: 2 yaralı
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        Salihli ilçesi Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya motosiklet kaskı ve bereyle giren şüpheli, iş yeri sahibi M.Ş. ile yanında bulunan N.Ç.'ye tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi bacaklarından yaralandı.

        AA'nın haberine göre, bir miktar altın alarak iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Z.B ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin kuyumcuya girdiği anlar yer alıyor. Görüntülerde, çevredeki bir esnafın iş yerinden gelen sesler üzerine temizlik sopasıyla müdahale etmek için hazırlandığı, şüphelinin iş yerinden çıkmasının ardından peşinden koştuğu ve yaralılardan birinin dükkanın önüne çıkarak oturduğu görülüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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