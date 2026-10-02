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        Haberler Gündem Mardin'de 45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Mardin'de 45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Mardin'de yakınlarının bir süredir haber alamadığı 45 yaşındaki Mehmet Ata Arasin, evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 01:54 Güncelleme:
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        Mardin'de 45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

        Olay, dün akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ata Arasin'den (45) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kendisini yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arasin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Arasin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
        #haberler
        #Artuklu
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