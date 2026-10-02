Mardin'de 45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Artuklu ilçesi Medrese Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ata Arasin'den (45) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kendisini yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arasin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Arasin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.