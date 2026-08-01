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        Haberler Gündem Güncel Mardin’de termometre 40 dereceyi aştı: Sokaklar boş kaldı

        Mardin’de termometre 40 dereceyi aştı: Sokaklar boş kaldı

        Mardin'de hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla cadde, sokak ve tarihi mekanlar boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Mardin'de sokaklar boş kaldı

        Mardin’de hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkarken, kentte tarihi mekanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

        Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü.

        Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü. Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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