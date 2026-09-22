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        Haberler Gündem Politika Meclis’in gündemi yoğun olacak: İnfaz ve nafaka düzenlemesi geliyor

        Meclis’in gündemi yoğun olacak: İnfaz ve nafaka düzenlemesi geliyor

        AK Parti infaz düzenlemesi için etki analizlerini mercek altına alacak. Ardından da düzenleme, yılbaşından sonra Meclis'e sunulacak. Nafaka düzenlemesi için de akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Meclis'in gündeminde başka neler olacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi...

        Giriş: 22 Eylül 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        İnfaz ve nafaka düzenlemesi geliyor

        Meclis'in yeni yasama döneminde gündemi yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemesine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir toplantı yapılması bekleniyor. Düzenlemeye dair hazırlanacak etki analizleri toplantıda ele alınacak.

        AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; analizlerde 11. Yargı Paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığına yer verilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak.

        YILBAŞINDAN SONRA SUNULMASI BEKLENİYOR

        Yapılacak çalışmalardan sonra düzenlemenin, Meclis'e yeni yılla birlikte sunulması bekleniyor. İnfaz düzenlemesiyle koşullu salıverme şartları güçlendirilecek.

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        “KOVİD BENZERİ BİR DÜZENLEME OLACAK”

        AK Parti kaynakları, "Kovid benzeri bir düzenleme olacak. Af niteliği taşımayacak" ifadelerini kullandı. Oranların sadeleştirilmesi gerektiğini belirten kaynaklar, "İstisnai suç tipleri hariç 1/2 oranı dememiz lazım" dedi.

        13. YARGI PAKETİ

        Ekim ayının ortasında 25-30 maddeden oluşacak paketin Meclis'e sunulması bekleniyor. Pakette yer alacak nafaka düzenlemesi için çalışmalar sürüyor. Düzenlemeye dair akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınacak.

        SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

        13. Yargı Paketinden ayrı bir paket olarak Meclis'e sunulması öngörülüyor. Kimlik doğrulaması ile sosyal medya platformlarına girilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Düzenlemeyle platformlara e-Devlet üzerinden giriş yapılması gündemde.

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        YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Siyasetin gündem başlıklarından olan yeni anayasa için çalışmalar da sürüyor. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

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