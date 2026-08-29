Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat vaadiyle para istedikleri iddia edilen şüphelilere tutuklama talebi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'dan tahliye ve beraat kararı aldırma vaadiyle para talep ettikleri öne sürülen 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 19:23 Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy’dan "tahliye ve beraat kararı aldırma" vaadiyle para talep ettikleri iddia edilen 4 şüpheli mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüpheliler Erel Muallaoğlu, Yavuz Küçükyeşil, Erkan Uzun ve Hacı Eşiyok hakkında "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan işlem yapıldı.
4 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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