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        Haberler Gündem Politika Mehmet Nuri Ersoy, Zafer Bayramı’nda istiklal ve istikbal vurgusu yaptı

        Mehmet Nuri Ersoy, Zafer Bayramı’nda istiklal ve istikbal vurgusu yaptı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve minnetle andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 20:19 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos mesajı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve zaferin tarihi önemine vurgu yaptı.

        Bakan Ersoy, işgal altındaki vatan topraklarının milletin kararlılığı ve mücadelesiyle savunulduğunu belirterek, 19 Mayıs 1919’da başlayan Millî Mücadele’nin 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandığını ifade etti.

        "MİRAS GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK"

        Ersoy, mesajında Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yalnızca geçmişte kazanılmış bir zafer olmadığını belirterek, istikbal için verilen mücadelenin bugün de sürdüğünü kaydetti.

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        Türkiye’nin attığı her adımın, hayata geçirdiği her proje ve eserin arkasında 30 Ağustos’ta yakılan istikbal meşalesinin bilincinin bulunduğunu ifade eden Ersoy, bu mirasın gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.

        ATATÜRK VE ŞEHİTLERİ ANDI

        Bakan Ersoy, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

        Ersoy, aziz milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

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